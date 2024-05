I 13 look memorabili indossati da Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024), come Barbie, può essere tutto ciò che vuole. Più di tutto, è un’artista capace di evolvere in continuazione, il che si riflette tanto nella musica e discografia quanto nello stile. Padrona assoluta- e forse vera e propria trendsetter – del concetto di “era” come metamorfosi scandita nel tempo, la cantautrice ha costruito nel dettaglio la sua apparenza in modo che la sua estetica rispecchiasse anche il nuovo stile musicale, di volta in volta esplorato e rinnovato nel corso della sua carriera. Ripercorriamo insieme il progresso e la crescita della sua immagine, anch’essa intrisa di storytelling, attraverso i suoi momenti fashion più rappresentativi: ecco i 13negli anni da. I 13di: CMAs 2007 Con questoche è un misto tra Belle di “La bella e la bestia” e principessa country,vinse il premio di artista esordiente dell’anno ai Country Music Awards del 2007, a soli 17 anni.