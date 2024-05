Fonte : cinefilos di 29 mag 2024

Quando Netflix ha visto l’incredibile potenziale del franchise, il gigante dello streaming ha acquisito i diritti di distribuzione per due sequel successivi, che si sono rivelati Glass Onion e Wake Up Dead Man. Glenn Close si è unita al cast del terzo mistero della serie Knives Out, la cui produzione inizierà il mese prossimo.

Knives Out 3 | Glenn Close si unisce a Daniel Craig nel threequel di Rian Johnson