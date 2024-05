Destre senza argomenti sull’ambiente provano a nascondere i loro flop | l’intervista a Della Valle M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dalla terra dei fuochi arriva una buona notizia con il sequestro da 200 milioni ai fratelli Pellini. Danilo, candidato del Movimento 5 Stelle alle europee nella circoscrizione Sud, in questa terra è davvero cambiato qualcosa e l’impegno contro l’illegalità ora sta portando risultati concreti? “Qui la camorra ha perso e continuerà a perdere. Bisogna però fare i conti con la realtà, perché il racconto di Terra di Lavoro diventata Terra dei Fuochi è il risultato di scelte politiche anche affariste. Il recente sequestro di beni per 200 milioni di euro ai fratelli Pellini rappresenta una vittoria contro la criminalità organizzata e per capire se questo episodio segni un cambiamento profondo bisogna considerare vari fattori. Un singolo sequestro non basta a dimostrare un cambiamento strutturale, è essenziale che i beni sequestrati siano usati per scopi sociali e non tornino alla criminalità.