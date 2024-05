Castellabate sequestrata area di circa 23mila mq

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nei giorni scorsi militari del Nucleo Carabinieri Parco di(SA), su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito in(SA) un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania di un’di23000 mq, e le strutture su di essa presenti, in uso ad un complesso turistico-ricettivo ubicato in zona ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Le attività investigative, eseguite con l’ausilio di un consulente tecnico nominato dal PubblicoMinistero. hanno permesso di accertare come nel corso degli anni, all’interno del suddetto complessoturistico ricettivo composto da undici lotti collegati tra loro mediante una rete viaria e dotati disottoservizi per la distribuzione dell’energia elettrica e per la illuminazione, erano state realizzate 83unità abitative stabilmente ancorate al suolo mediante sistema metallici posti su blocchi, dotate dipavimentazione esterna e di recinzione, in totale difformità ai titoli edilizi posseduti.