Meeting Ostrava 2024 con Jacobs oggi in tv | programma orari e diretta streaming atletica

(Di martedì 28 maggio 2024) Si avvicinano sempre di più gli Europei dileggera di Roma, che prenderanno il via venerdì 7 giugno. Prosegue dunque anche la preparazione di Marcellper farsi trovare pronto sul palcoscenico di casa allo stadio Olimpico: il campione olimpico dei 100 metri sarà al via nella stessa distanza aldi, storico appuntamento che si disputa dal 1961. Presenti alin Repubblica Ceca anche Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Pietro Arese nei 1500 metri. Le gare sono inmartedì 28 maggio a partire dalle ore 16.00. Di seguito, ildettagliato e le informazioni per seguire l’evento in tv le gare deldi. SEGUI LACALENDARIO COMPLETODI: TUTTI GLI EVENTI PARIGI, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANOE TV – Ildisarà trasmesso insu Sportface TV al prezzo di 1,99 € dalle 18:00.

A una manciata di giorni di giorni dagli Europei di Roma, alcuni tra i big della nostra atletica sono chiamati alle prove generali

