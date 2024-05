Manna atteso a Milano oltre Conte il DS lavora su altre operazioni

(Di martedì 28 maggio 2024) Giovanni, direttore sportivo del Napoli, avrà un ruolo cruciale nelle trattative per, ma anche per definire il mercato. Mentre l’intesa definitiva con Antoniosembra essere sempre più vicina, il Napoli si prepara ad accogliere il nuovo allenatore e, allo stesso tempo, a definire alcune situazioni chiave in vista della prossima stagione. In questosto, un ruolo fondamentale sarà rivestito da Giovanni, prossimo direttore sportivo del club azzurro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira,avrà un’agenda fitta di impegni nei prossimi giorni.re per chiudere la trattativa con, il nuovo ds del Napoli sarà impegnato su altri fronti cruciali. In particolare,per un incontro con Federico Pastorello, agente del portiere Alex Meret.

La redazione di Sky Sport ha dato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per la panchina del Napoli della prossima stagione «I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana: Conte è sempre stata ... ilnapolista

Antonio Conte avrebbe intenzione di puntare su Giovanni Di Lorenzo come elemento inamovibile del suo Napoli , in contrasto con le dichiarazioni dell’agente del terzino. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli sembrava essere in bilico dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi, il ... napolipiu

Conte ha contattato personalmente Buongiorno: cosa filtra sull'idea Napoli | ESCLUSIVA - conte ha contattato personalmente Buongiorno: cosa filtra sull'idea Napoli | ESCLUSIVA - Novità importanti in casa azzurra per quanto riguarda l'interessamento per il difensore Alessandro Buongiorno del Torino. Lo scorso 16 maggio vi avevamo anticipato in esclusiva di come il capitano gra ... msn

Napoli, è già Conte mania: tutti i possibili nomi sul mercato - Napoli, è già conte mania: tutti i possibili nomi sul mercato - Eppure, la conte mania già impazza coinvolgendo ogni aspetto del pianeta ... l'imminente firma di Giovanni manna come direttore sportivo è da leggere proprio in tal senso. Non solo Osimhen: in bilico, ... msn

Solo i famigerati contratti di De Laurentiis separano Conte e il Napoli - Solo i famigerati contratti di De Laurentiis separano conte e il Napoli - Ormai è fatta, ma mancano le firme. conte e il presidente sono campioni della clausola e del cavillo. Quando arriverà il sì ufficiale dire