I cantieri di Bologna

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ inutile insistere sui disagi recati alla popolazione e a una viabilità sempre più congestionata dai lavori per la costruzione della nuova linea di tram. A questi vanno aggiunti gli interminabilidi Hera, magari nella stessa zona dove già insistono quelli suddetti. Come accade, per esempio in via Saffi, dove ogni sera è praticamente impossibile la circolazione automobilistica. Uno si chiede perché, in casi del genere, e in punti critici, non si veda mai uno straccio di pattuglia della polizia municipale per agevolare il flusso almeno nelle ore di punta. Aldilà di tutto ciò, suie ini che deturpano il centro almeno è possibile controllare la loro effettiva fine? Per esempio su piazza della Mercanzia sono anni che insiste una immensa gru, impedendo di apprezzare uno degli scorci più caratteristici della città.

