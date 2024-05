(Di martedì 28 maggio 2024) Un. È il pensiero di tutti, senza retorica, per salutare il 55enne Giuseppe, appuntato scelto qualifica speciale. "Un grande carabiniere", è il ricordo da parte di Mogliano, dove prestava servizio in caserma da più di venti anni. Spirito di servizio verso la comunità, competenza e umanità erano le sue doti. Pugliese di origine, era conosciuto stimato e benvoluto in paese. Un anno fa la scoperta della malattia, che ha affrontato con dignità e circondato dall’amore della sua famiglia, la moglie Giuliana (avvocato) e i figli Saverio e Nicolò, la mamma e il fratello. Se n’è andato domenica sera e oggi alle 10 si svolgerà il funerale all’Arcipretura di Santa Maria, dove è stata allestita la camera ardente. Centinaia i messaggi di affetto per

Cordoglio per l’appuntato Lorica: "Addio a un uomo perbene" - Cordoglio per l’appuntato lorica: "Addio a un uomo perbene" - Giuseppe lorica, appuntato scelto qualifica speciale, viene ricordato con affetto e stima a Mogliano per la sua dedizione alla comunità e la sua umanità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuor ... ilrestodelcarlino

Lotta all'abusivismo: demolito un ecomostro nel Parco nazionale della Sila - Lotta all'abusivismo: demolito un ecomostro nel Parco nazionale della Sila - Abbattuto il villaggio Rovale di lorica, che per oltre 50 anni ha deturpato uno dei panorami più belli della Calabria ... rainews

San Giovanni in Fiore, abbattuto l’ecomostro del villaggio Rovale a Lorica - San Giovanni in Fiore, abbattuto l’ecomostro del villaggio Rovale a lorica - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ... giornaledicalabria