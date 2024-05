Atletica Tortu verso gli Europei di Roma | Determinato a vincere l’oro nei 200 e in staffetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Sono in raduno le staffette azzurre dell’italiana. In vista degli imminentidie in seguito delle Olimpiadi di Parigi, gli Azzurri sono in preparazione allo Stadio dei Marmi. Ha parlato oggi Filippo. Come riporta l’Ansa. L’Azzurro, campione olimpico della 4×100 a Tokyo e bronzo nei 200 metri aglidel 2022, ha detto: “Questo Europeo è anche per Parigi. Per quel che mi riguarda i miei obiettivi, seppure la stagione non sta andando come mi immaginavo, come mi aspettavo di certo non li cambio, sonouna medaglia d’oro sia nei 200 metri che nella”. L’atleta delle Fiamme Gialle commenta sottolineando di restare “concentrato su quello che mi ero prefissato e proverò con tutte le mie forze a raggiungerlo.