Tarantino | Fieri del percorso dell’Inter Primavera Continuare!

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il responsabile del settore giovanileMassimoha parlato ai microfoni di Sportitalia dellae della partita che sta per iniziare con il Sassuolo. IMPEGNO – Massimoha aperto così alla partita odierna: «Dopo una bellissima regular season abbiamo bisogno di fare la semifinale cercando di fare bene come sempre. Siamodeldei ragazzi, con piacere siamo qui a giocarci la semifinale con l’idea di poter fare bene. Sono molto contento, sono contento per il lavoro che siamo riusciti a fare e per l’ambiente. L’Inter mi ha supportato, è grandissima società e azienda. I risultati del settore giovanile degli ultimi anni sono ottimi, tutte le squadre hanno risposto bene anche con me quindi meglio. Noi dobbiamo finire una stagione, siamo concentrati ancora ad adesso, Marotta si è espresso sul cambio di proprietà.