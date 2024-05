Roland Garros 2024 | gran prova di Arnaldi Fils battuto in 4 set ed è secondo turno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Matteoapproda aldel. Sul Simonne Mathieu l’azzurro ha sconfitto in quattro set il padrone di casa Arthurcon il punteggio di 6-3 4-6 6-4 6-2, al termine di un incontro tirato e con molti break da entrambe le parti. Alla fine però emerge meritatamente il tennista sanremese, cinico e bravo a sfruttare i punti deboli del suo avversario, con il dritto del classe 2004 che ha funzionato a corrente alternata.affronterà ora Alexandre Muller, che ieri ha superato in tre set un impalpabile Nardi. L’azzurro è 7-0 contro i tennisti francesi, e spera di poter ora proseguire la striscia. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio equilibrato, conche è il primo a trovarsi però in difficolta nel terzo game, quando è costretto ad annullare due palle break consecutive.

