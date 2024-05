Ultime notizie Calcio Estero | la FA Cup non basta a Ten Hag; il Gala è campione di Turchia; Porto - Taremi gol e addio con la Coppa

UFFICIALE – Serie A, l’ultima squadra a retrocedere è il Frosinone - UFFICIALE – Serie A, l’ultima squadra a retrocedere è il Frosinone - In attesa di Atalanta-Fiorentina che chiuderà definitivamente la Serie A, sono ufficiali i verdetti riguardanti la lotta salvezza: l'Empoli e l'Udinese, ... iamnaples

Toscani subito avanti con Cancellieri e raggiunti da Aouar prima dell'intervallo. Poi in pieno recupero la prodezza dell'ex Milan - Toscani subito avanti con Cancellieri e raggiunti da Aouar prima dell'intervallo. Poi in pieno recupero la prodezza dell'ex Milan - Empoli salvo. Roma in Europa League. Vincono i toscani (2-1) che non battevano i giallorossi da 17 anni in casa. E si regalano un altro torneo di A a spese del Frosinone, battuto in casa dall'Udinese. gazzetta

Serie A, Atalanta-Torino 3-0, Napoli-Lecce 0-0, Empoli-Roma 2-1, Frosinone-Udinese 0-1, Lazio-Sassuolo 1-1, Verona-Inter 2-2 - Serie A, Atalanta-Torino 3-0, Napoli-Lecce 0-0, Empoli-Roma 2-1, Frosinone-Udinese 0-1, Lazio-Sassuolo 1-1, Verona-Inter 2-2 - Il Forsinone retrocede in Serie B, fatale la sconfitta in casa contro l'Udinese, che si salva, insieme all'Empoli, che con il gol di Niang a tempo scadutto batte la Roma e resta in Serie A ... rtl