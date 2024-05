Programmazione Italia 1 - cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno. In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 26 Maggio 2021 Mattina 07:51 - The Looney Tunes ShowLa serie ruota attorno alla vita di Bugs Bunny e Daffy Duck, e ai vari personaggi di Looney Tunes e Merrie Melodies che incontrano durante la storia08:17 - The GoldbergsDeterminato a vivere l'esperienza della confraternita vista nel film ''Animal House'', Barry fa di tutto per entrare nei Beta Zeta VISIONE ADATTA A TUTTI08:42 - The GoldbergsAdam e' alle prese con la recita di Romeo e Giulietta, riuscendo ad ottenere la parte da protagonista, nel vano tentativo di riconquistare Dana VISIONE ADATTA A TUTTI09:08 - The GoldbergsBeverly appende dei quadri in casa ma una strana presenza li fa cadere Nel frattempo, Barry vorrebbe organizzare una festa di Halloween nel suo dormitorio QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO09:34 - Young SheldonSheldon e i dottori Sturgis e Linkletter, per verificare i risultati della ricerca, si mettono in viaggio verso le Davis Mountains VISIONE ADATTA A TUTTI09:57 - Young SheldonLa casa da gioco di Connie funziona molto bene e la nonnina si ritrova una valigia piena di soldi VISIONE ADATTA A TUTTI10:25 - Due uomini e 1/2Charlie si trova in una situazione difficile quando Jake scappa con la figlia di un ex giocatore di football VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO10:50 - Due uomini e 1/2Alan pensa ad andare in pensione quando Evelyn afferma che si occupera' delle spese universitarie per Jake VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:15 - Due uomini e 1/2Una vecchia conoscenza di Charlie muore durante una visita e Charlie comincia a riflettere sul suo stile di vita VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:46 - Drive UpMagazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto13:05 - Sport Mediaset XXLApprofondimento insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:59 - E-PlanetAppuntamento con il Magazine Green all'insegna della sostenibilita' Pomeriggio 13:59 - E-PlanetAppuntamento con il Magazine Green all'insegna della sostenibilita'14:29 - Mr.