PAGELLE – L’incubo è finito Di Lorenzo faccia autocritica invece di pretendere l’immunità

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledi Napoli-Lecce 0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Il supplizio è, Ilaria, ed è inutile sparare ancora su questa squadra ridotta ad Armata Brancaleone dal Duce Aurelio. Oggi al Maradona c’era il Lecce ma a noi l’unico salentino che interessa, A. C., era altrove. Detto questo, il giovane Meret non prende gol dopo quattro mesi. Chissà se lo rivedremo ancora – 6 Più che un supplizio, un incubo, Fabrizio, una tortura, una goccia cinese. Fortunatamente è finita. Meret è il più incolpevole di tutti, ma stasera non ho voti per nessuno – senza voto DI. L’incipit è arrembante, indi il fu Eurocapitano scompare per lungo tempo per poi riapparire a tratti. Ma il punto non è questo. Può darsi che oggi sia stata la sua ultima partita in azzurro, da quello che si è capito in settimana.