MotoGP oggi in tv - GP Catalogna 2024 | orari warm-up e gar - streami -g, programma TV8 e Sky

(Di domenica 26 maggio 2024), domenica 26 maggio, assisteremo al sesto appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Barcellona, in, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon bilanciamento in tutti gli aspetti sarà fondamentale. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare anche il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. Francesco Bagnaia dovrà assolutamente riscattarsi dopo quanto accaduto ieri nella Sprint Race della classe regina. L’errore nell’ultima tornata, quando aveva la vittoria in pugno, è stato molto pesante dal punto di vista psicologico e della classifica. Per questo, l’unica cosa che potrà fare Pecco sarà quella di vincere la gara domenicale senza se e senza ma. Il GP di, sesto round di Moto3, Moto2 e di, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport(208) e da Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le differite delle corse domenicali delle tre classi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.30 Tre ritiri nelle ultime tre Sprint Race per Pecco Bagnaia, che perde anche il secondo posto nella classifica del Mondiale. 15.28 Caduto in curva 6 all’ultimo giro, per Pecco Bagnaia sembra che il Montmelò sia proprio stregato per lui. oasport

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. oasport

Barcellona, 25 maggio 2024 - Sarà un gran premio di Catalogna tutto da vivere quello di domenica 26 maggio. Il weekend non ha messo in evidenza un dominatore assoluto, anzi la Sprint Race è stata una gara ad eliminazione, e le qualifiche hanno emesso un verdetto che lascia aperti i giochi a tanti, così i pronostici si mescolano tra errori e feeling da trovare. sport.quotidiano

Moto Gp: Espargarò vince gara sprint in Catalogna. Bagnaia, in testa, cade all’ultimo giro - Moto Gp: Espargarò vince gara sprint in catalogna. Bagnaia, in testa, cade all’ultimo giro - Ha vinto Aleix Espargaro, su Aprilia, nella gara sprint del Gran Premio di Catalunya della MotoGp. Podio tutto spagnolo con Marc Marquez secondo su una Ducati del Team Gresini e Pedro Acosta terzo su ... firenzepost

