(Di domenica 26 maggio 2024) 1Folla e lacrime ieri mattina nella chiesa di Madonna Alta per l’ultimo saluto al giornalista Mario Mariano, scomparso giovedì a 79 anni. C’erano, insieme ai familiari, tanti colleghi, personaggi del mondo della politica e dello sport. Quello sport che tanto amava e che ha raccontato sulle pagine di alcune delle più importanti testate nazionali con le quali ha collaborato. Perché la passione per il giornalismo non lo ha mai abbandonato. Mario è stato un cronista vero, autentico, disponibile e sincero fino alla fine. "Ha vissuto la vita da appassionato", ha detto nella sua omelia padre Mauro Angelini, che ha ricordato alcuni degli aneddoti vissuti insieme allo storico reporter. Alla moglie Aurelia e ai figli Michele e Marina le condoglianze di tutta la redazione de La Nazione.

