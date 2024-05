Ginnastica artistica oggi in tv - Final Six 2024 | orari 26 maggi - program -a, -tv, streaming

(Di domenica 26 maggio 2024)domenica 26o (dalle ore 15.40) va in scena lae dellaSix Scudetto della Serie A di. Al PalaWanny di Firenze si assegnano i tricolori del massimo campionato italiano a squadre: le migliori tre formazioni femminili e le migliori tre compagini maschili, dopo le semii, si fronteggeranno a viso aperto per il titolo. La Brixia Brescia difenderà lo scettro tra le donne con Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa, Martinao. In gara anche laCivitavecchia di Manila Esposito: si tratta di un’uscita importante per tutte le Fate quando mancano un paio di mesi alle Olimpiadi di Parigi. Tra gli uomini sarà la Virtus Pasqualetti di Macerata a difendere lo scettro guidata da Matteo Levantesi e Mario Macchiati. Di seguito il calendario completo, ilma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edellae dellaSix Scudetto della Serie A di

La diretta testuale live delle semifinali Scudetto di Serie A1 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good” 2024 di ginnastica artistica. Archiviate le tre tappe di regular season a Montichiari, Ancona e Ravenna, si alza il sipario sulla Final Six che vede al via le sei squadre migliori della regular season, pronte a darsi battaglia per l’ambito trofeo. sportface

A Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Wanny, ha preso il via la Final Six di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Nessuna sorpresa tra le favorite, con le due squadre detentrici del titolo che domani avranno l’occasione di ripetersi. sportface

Al PalaWanny di Firenze si è aperta la Final Six che assegna gli scudetti della Serie A1 di ginnastica artistica. Spazio alle semifinali, che hanno delineato le tre squadre che domani pomeriggio si contenderanno il tricolore in uno spettacolare atto conclusivo nel capoluogo toscano. oasport

