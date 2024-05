Allenatore Milan - Sacchi | Fonseca volevo di più Serviva uno…

Milan, Pioli saluta i tifosi rossoneri: "Non vi dimenticherò" - milan, Pioli saluta i tifosi rossoneri: "Non vi dimenticherò" - milan L'ad rossonero: "Pioli infinitamente importante per il milan. Siamo grati anche a Giroud e Kjaer" milan: San Siro saluta Pioli, Giroud e Kjaer… Leggi ... informazione

Milan-Roma: a Perth per…" - milan-Roma: a Perth per…" - (Adnkronos) – Finisce con un rocambolesco 3-3 il match tra milan e Salernitana, per l’ultima giornata del Campionato di Serie A. I rossoneri, che a inizio gara hanno omaggiato Stefano Pioli, alla… ... informazione

De Paola su Sportitalia.com: “Allegri piace a qualche opinionista ma meno ai club.Thiago uomo giusto” - De Paola su Sportitalia.com: “Allegri piace a qualche opinionista ma meno ai club.Thiago uomo giusto” - Il collega De Paola su Sportitalia.com: Sarri o De Zerbi al Bologna, Fonseca al milan, Motta alla Juve, Gasperini resta all’Atalanta, Pioli o Italiano al Napoli, Conte in Premier. Il ... tuttojuve