Per la Spagna quello in corso a Gaza è un vero e proprio genocidio

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto una tregua immediata per Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani durante il suo discorso al Morehouse College di Atlanta. Davanti a lui, alcuni laureandi indossavano la kefiah in segno di vicinanza al popolo palestinese. fanpage

Nella Striscia di Gaza è in corso ''un vero e proprio genocidio'' dei palestinesi da parte delle forze israeliane. È l'accusa della ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervista alla televisione statale Tve. today

Gaza: riprendono i negoziati per gli ostaggi. Tajani: «Ok stanziamento a Unrwa» - gaza: riprendono i negoziati per gli ostaggi. Tajani: «Ok stanziamento a Unrwa» - Il giorno dopo l’ordine del tribunale internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite con sede all’Aja, Israele continua l’offensiva a Rafah. E dopo che la commissione indipendente Colonna ha ridimens ... editorialedomani

Milano, manifestazione contro Israele e il conflitto nella Striscia di Gaza: un migliaio di persone in corteo - Milano, manifestazione contro Israele e il conflitto nella Striscia di gaza: un migliaio di persone in corteo - Un migliaio di persone, composto da membri della comunità palestinese, studenti e militanti dei centri sociali, ha partecipato a una manifestazione a Milano, ... occhioche

L'Europa disunita e la guerra a Gaza. Come uscire dal labirinto - L'Europa disunita e la guerra a gaza. Come uscire dal labirinto - Il calendario segna il giorno 231 di guerra, e le vittime sono oltre 35mila. Un numero spaventoso, che purtroppo arriva ai media in modo parziale e non preciso, per ovvie ragioni. Eppure, che sia per… ... informazione