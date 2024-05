Dario Maltese e la sua verità sulle liti con Sonia Bruganelli | “Quando siamo in scena è spettacolo”

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia continuano a frequentarsi e non si nascondono più. Qualche settimana fa, il settimanale “Chi” li […] Continua a leggere Tenera è la notte per Sonia Bruganelli e il ballerino palermitano – Foto su Perizona. perizona

Ospite di una nuova puntata di Casa SDL il giornalista Dario Maltese. L’opinionista della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi ha parlato della sua esperienza nel reality show: Ci siamo lanciati in questa nuova avventura, siamo ormai in dirittura di arrivo fra qualche settimana ci sarà la finale. isaechia

Isola, Dario Maltese: «Con Sonia Bruganelli La pensiamo in maniera diversa su tutto ma abbiamo un rituale» - Isola, Dario Maltese: «Con sonia bruganelli La pensiamo in maniera diversa su tutto ma abbiamo un rituale» - L'Isola dei Famosi si avvicina al gran finale. Manca sempre meno al termine del reality condotto da Vladimir Luxuria e in attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice ... leggo

Isola dei Famosi, Dario Maltese si sbilancia sul probabile vincitore: "Attenzione a Edoardo Franco" - Isola dei Famosi, Dario Maltese si sbilancia sul probabile vincitore: "Attenzione a Edoardo Franco" - Parlando del reality show di Mediaset, il giornalista che nel ruolo ha affiancato sonia bruganelli, ha raccontato che si sono lanciati in una nuova avventura e che sono ormai in dirittura d'arrivo, ... comingsoon

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2024, quante puntate mancano alla fine - Quando finisce L’Isola dei Famosi 2024, quante puntate mancano alla fine - Quando finisce L'Isola dei Famosi 2024, data ultima puntata su Canale 5. L'Isola dei Famosi 2024 quante puntate mancano alla fine ... spettacoloitaliano