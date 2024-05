(Di sabato 25 maggio 2024) "Non abbiamo le risorse delle grandi squadre, ma il nostroci contraddistingue", dice il tecnico degli azzurri- Tutto o niente. La stagione dell'si decide domani al Castellani nella sfida contro la Roma. Mister Davidecarica l'ambiente in vista di questo match importantis .

Il prossimo 8 giugno Nicola Pinarelli avrebbe compiuto 23 anni. Per commemorare la sua scomparsa la mamma e il babbo, assieme ai suoi amici, hanno deciso di organizzare un torneo di calcio a 5 in quell’intera giornata al centro sportivo “Colline Massesi“. sport.quotidiano

Davide Nicola, allenatore dell`Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, decisivo per le speranze di salvezza della. calciomercato

Calcio: Nicola "Anima e cuore per l'impresa, uniti per salvare l'Empoli" - Calcio: nicola "Anima e cuore per l'impresa, uniti per salvare l'Empoli" - ma il nostro cuore ci contraddistingue", dice il tecnico degli azzurri EMPOLI (ITALPRESS) - Tutto o niente. La stagione dell'Empoli si decide domani al Castellani nella sfida contro la Roma. Mister ... sport.tiscali

NICOLA: "SERVIRA' GRANDE CUORE" - nicola: "SERVIRA' GRANDE cuore" - Solo avendo grande cuore potremo ottenere il nostro obiettivo". Lo dice Davide nicola alla vigilia della gara casalinga contro la Roma. "Sappiamo di affrontare una rivale forte, dobbiamo essere bravi ... servizitelevideo.rai

Empoli, Nicola: “C’è rabbia, ora conta il cuore. Roma Sarà durissima” - Empoli, nicola: “C’è rabbia, ora conta il cuore. Roma Sarà durissima” - Lo ha detto Davide nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domenica sera allo Stadio "Carlo Castellani". OBIETTIVO SALVEZZA -"Questo è il momento ... mediagol