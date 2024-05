Venezia-Palermo oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B playoff 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Penzo valevole per il ritorno delle semifinali deidel campionato italiano di. Dopo l’importante successo per 1-0 ottenuto qualche giorno da al Barbera, gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli vogliono completare l’opera difendendo questo vantaggio davanti ai loro tifosi e centrando la finalissima. La compagine rosanero allenata da Michele Mignani, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di cominciare bene questa sfida per provare a mettere a segno quei due gol di scarto che servirebbero per staccare il pass per la finale., come seguire il match Novanta minuti di fuoco per un solo posto nell’ultimo attodella prossima settimana. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 24 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport Calcio, mentre loa Dazn, SkyGo e Now.