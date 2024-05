(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Un passo decisivo verso l'adozione, in tutto il paese, delle nuove tecnologie inottica. A partire da oggi Tim ha avviato il processo di dismissione delle prime 62 centrali intente in. Il piano di switch off della rete di accesso prevede il progressivo spegnimento di oltre 6.700 centrali, sulle circa 10.500 esistenti, entro il 2028. Le 62 centrali oggetto di questo primo intervento sono collocate in 54 comuni distribuiti su 11 regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Cosa comporta lo spegnimento Lo spegnimento comporta il passaggio dei collegamenti attestati su queste centrali (Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtg) sulla rete Tim di nuova generazione, già disponibile totalmente o in parte in. Secondo le stime aziendali la migrazione dei clienti verso connessioni in banda ultralarga permetterà un significativo miglionto delle prestazioni e della qualità del servizio, con consistenti benefici anche in termini di impatto ambientale.

Lo spegnimento fa parte dell’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese. In totale saranno terminate le attività di 35 centrali con tecnologia in rame.... Leggi tutto . dday

Banda Ultra Larga a rilento. Solo il 59% delle famiglie italiane connesse con la fibra - Banda Ultra Larga a rilento. Solo il 59% delle famiglie italiane connesse con la fibra - I nuovi obiettivi prevedono, entro fine anno, di raggiungere la copertura pari al 90% dei 7.413 comuni interessati, 29.895 punti sedi PA e oltre 8 milioni di case. Molise prima regione ad aver complet ... quotidiano

Tim abbandona il rame. In 54 città ci sarà solo la fibra: costerà di più - Tim abbandona il rame. In 54 città ci sarà solo la fibra: costerà di più - Tim ha avviato il processo di dismissione delle prime 62 centrali interamente in rame per passare solo alla fibra ottica per i collegamenti ... msn

Switch off rete in rame: TIM spegne 62 centrali - Switch off rete in rame: TIM spegne 62 centrali - TIM ha comunicato l'avvio del processo di spegnimento delle prime 62 centrali interamente rame che si trovano in 54 Comuni di 11 Regioni. punto-informatico