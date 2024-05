Sinner vede Alcaraz - Berrettini out

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Roland Garros prende già forma con il sorteggio del tabellone principale. Nel secondo Slam dell’anno, dopo il trionfo in Australia, Jannikesordirà a Parigi contro Chris Eubanks nella parte bassa del tabellone. Non che il numero 43 statunitense rappresenti un’enorme insidia per l’azzurro vicinissimo a diventare il re del ranking, ma certo le oltre tre settimane senza partite per il dolore all’anca sono state una parentesi imprevista nella scalata del nostro. Dal suo lato ci saranno Carlos(che a Parigi tornerà in campo dopo aver saltato i due Masters1000 di Madrid e Roma), possibile rivale in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti.ha evitato Rafael Nadal: lo spagnolo sarà impegnato in un primo turno show contro Sascha Zverev, un match d’esordio dal sapore di rivincita della semifinale del 2022 tra il vincitore degli Internazionali di Roma e lo spagnolo, nella partita dove il tedesco si infortunò gravemente alla caviglia.

