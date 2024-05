Grazia Fuselli Bertronic | Dalle schede elettroniche ai led | ora una nuova sede e l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Innovazione di processo, di prodotto, ma anche nella gestione del capitale umano: alladi Stezzano, realtà specializzata nella progettazione e produzione diper l’automazione industriale e dal 2010, con la registrazione del marchio Essenzialed, anche nella progettazione e produzione per il settore dell’illuminazione a LED, sanno bene quanto il rimanere sempre al passo con i tempi e le nuove tecnologie sia fondamentale per poter stare con autorità e competenza sui mercati. D’altra parte, formazione e know-how sono insite nella sua storia: da dipendente di una piccola azienda artigiana che si occupava di progettazione hardware e firmware di, Marino Bertazza decise di far tesoro di tutto il sapere accumulato per dare vita alla propria impresa. Al suo fianco dal 2001 ha la moglie, legale rappresentante e direttore generale con delega alla parte amministrativa, finanziaria e organizzativa che oggi è in prima linea nella gestione del futuro (non tanto lontano) passaggio generazionale.