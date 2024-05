Cina | Shanghai - inaugurato primo aereo al mondo a tema Zootopia

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag – (Xinhua) – Un, con una fusoliera decorata con immagini tridimensionali dei personaggi del popolare film d’animazione Disney, solchera’ presto i cieli grazie a una collaborazione tra loDisney Resort e la China Eastern Airlines, e’ stato annunciato oggi. L’dovrebbe fornire il suoservizio di volo passeggeri sulla rotta aerea trae Chengdu piu’ tardi nella giornata di oggi. LoDisney Resort ha presentato ilparcoalnel dicembre 2023, mentre la Walt Disney Company cerca di sfruttare ulteriormente il crescente mercato dei viaggi in. E’ diventato l’ottavo parcotico diDisneyland. L’e’ anche il sesto aDisney a entrare nella flotta della China Eastern Airlines. LoDisney Resort ha accolto 25,6 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 44% rispetto al numero registrato nel 2019.

