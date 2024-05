Chi sarà l’allenatore del Milan nell’ultima partita della stagione dopo la separazione con Pioli

La stagione di Roma e Milan non finirà con le partite contro Empoli e Salernitana di domenica sera in campionato. Le due squadre infatti voleranno in Australia per un’amichevole in programma a Perth il prossimo 31 maggio, non una data qualunque: trent’anni fa esatti infatti Agostino Di Bartolomei, leggendario capitano giallorosso ed ex centrocampista rossonero, si tolse la vita con un colpo di pistola.

sportface