Campi Flegrei Caso M5S | Si sospendano subito tasse e mutui

(Di venerdì 24 maggio 2024). Antonio: Invece di giustificare le orrende dichiarazioni di due giorni fa, il Ministro Musumeci dia risposte concrete alla comunità flegrea. Dopo le dichiarazioni del Ministro Musumeci di due giorni fa alla quali si tenta di mettere una toppa, sul tema è intervenuto il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio. Lo ha fatto attraverso una nota inviata ai media. “Invece di provare a giustificare le orrende dichiarazioni contro i cittadinirilasciate due giorni fa, il Ministro Musumeci metta in campo tutti gli sforzi necessari per dare risposte concrete alla comunità flegrea. Meno chiacchiere e più fatti”. Così ha esordito l’esponente 5 Stelle alla Camera dei Deputati. “Bisogna sospendere, tributi ecosì come immaginare ristori per tutte quelle attività commerciali che hanno visto sparita la loro clientela e prevedere sovvenzioni per chi vuole abbandonare spontaneamente l’area, ma non ha le possibilità economiche per farlo”.