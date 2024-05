Altra notte di terrore Strade sbarrate chiodi e lacrimogeni Violata anche la Elmec

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Spaccata notturna nell’azienda informaticanella sede di Brunello. Un copione purtroppo già visto, nel Varesotto, l’anno scorso, tra settembre e novembre, con due assalti a danno di aziende,in quei casi attive nel settore informatico.questa volta ad agire professionisti entrati in azione dopo aver pianificato nei minimi dettagli il colpo al magazzino che però ha fruttato un bottino magro: il materiale informatico sul quale intendevano mettere le mani è stoccato in altre sedi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Varese che hanno subito avviato ricerche dei malviventi in fuga in tutto il territorio. L’assalto è stato compiuto nel cuore della, intorno alle 3,30. Secondo una prima ricostruzione ad agire è stata una decina di uomini, con un piano ben studiato e in grado di muoversi nella zona senza commettere errori. Da quanto accertato con i primi rilievi, la banda di malviventi ha bloccato leintorno, inclusi tutti i punti di accesso in prossimità della, quindi ha utilizzato dieci mezzi, tra auto e camion, tutti rubati, per chiudere le vie principali e secondarie, compresi gli accessi verso l’autostrada, aperta solo la via di fuga poi utilizzata.