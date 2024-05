Tra loro è finita Amici 23 - tutti i ragazzi e il cast dispiaciuti dopo la notizia | È un peccato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche23 di Maria De Filippi si è concluso e quest’anno è stata la categoria canto a trionfare con la giovanissima Sarah Toscano, entrata nello show ancora minorenne, ha fatto un percorso emblematico e i telespettatori l’hanno premiata per questo. Intanto, sembra già scoppiata la prima coppia nata nel talent. Mentre il pubblico più incallito sta cercando ancora di andare a fondo sull’ipotesi che vedrebbe Holden e Sarah Toscano segretamente innamorati, gli indizi sulflirt si sono infittiti verso le battute d’arresto di23 elettrizzando tanti online, una coppia legata al talent show si è detta ‘addio’. È giàtra23, tra i dueè giàLa vincitrice dell’edizione ed il quarto classificato, Holden, non hanno ancora commentato alcun rumor e non si sono minimamente esposti sull’indiscrezione che li vorrebbe vicini ma riservatissimi.