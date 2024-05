Staffetta d’Argento Grande risultato a Vercelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024)del Gp Parco Alpi Apuane, composta da Fabrizio Santi, Franco Cusinato, Gino Cappelli, Luciano Bianchi, partiti nell’ordine, con il tempo complessivo di 23’10“18, ha conquistato la medaglianella categoria SM65 al Campionato italiano Master, disputatosi al campo Atleti Azzurri d’Italia di. Al primo posto ladell’Atletica Lumezzane in 22’45"06. L’evento, organizzato da Fidal Nazionale e Atletica78, ha richiamato oltre mille atleti provenienti da ogni angolo d’Italia. Eccellente anche il secondo posto assoluto di Fabrizio Santi, sempre tra gli SM65, nella prova singola. A Bonelle (Pistoia), alla "Maratonina del Partigiano", secondo posto assoluto per Andrea Nannizzi, terzo posto assoluto per Marta Micchi, vittoria di categoria per Giorgio Davini, secondo posto di categoria per Marco Osimanti, terzo di categoria per Flavia Cristianini e positive prove per Simone Cimboli, Federico Gonfiantini, Manuel Tilocca, Paolo Cogilli, Marco Mattei, Alessandro Gualtieri, Giada Abbattantuono, Fabio Belletti, Ludmillo Dal Lago, Paola Lazzini e Maricica Lucaci.