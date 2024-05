Linda Morselli in nomination all’Isola dei Famosi Ma anche Edoardo Franco - che non usa l’amuleto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 maggio 2024 –edindei. La 35enne di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, è stata la seconda nominata (dopo Karina Sapsai, ndr ) nella puntata di ieri sera, mercoledì 22 maggio, del reality show condotto da Valdimir Luxuria. Mentre, lo chef varesino è stato scelto dalla nuova leader Matilde Brandi “perchè non è mai andato in”. I due naufraghi lombardi, insieme ad altri tre, rischiano di abbandonare l’Honduras domenica prossima, 26 maggio. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa è accaduto. La primadiretta La catena di salvataggio LeChi va al televoto La primadiretta Il presentatore tv milaneseStoppa, rientrato in gruppo con Samuel Peron dopo tre giorni trascorsi in coppia su un’altra isola, ha vinto la sfida finale con quest’ultimo (la temutissima centrifuga Maya) conquistando l’immunità e il diritto a mandare subito inuno dei suoi compagni.