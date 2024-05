Giuseppe conte l' inquisitore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il primo «vaffa» non si scorda mai:si scatena e torna a comiziare su «nuove Tangentopoli» o «una questione morale nazionale», a uso elettorale. Peccato che, da Virgina Raggi a Beppe Grillo, sorvoli sugli assortiti guai giudiziari dei 5 Stelle... Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per il caso Cospito? Via! Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nei guai per le sue società? Lasci immediatamente! Quello dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, reo di aver chiesto sul treno una fermata fuori programma? Guadagni l’uscio pure lui. Dimissioni per tutti. Da mesi, il Torquemada di Volturara Appula punta il dito soddisfatto. Ma adesso, davanti alla vanziniana inchiesta ligure, il suo giubilo diventa irrefrenabile: il governatore, Giovanni Toti, avrebbe favorito scio’ Aldo Spinelli, il terminalista più liquido e spumeggiante di sempre. Mentre ancora i cronisti si lagnano per la sterminata ordinanza appena ricevuta,già indossa l’ermellino e sbatte il martelletto di legno: ci sono già «fatti precisi» per cui chiedere, ovviamente, il confino del presidente.