Carlo Acutis - il ‘patrono di Internet’ diventa santo

Lo ha deciso Papa Francesco dopo l'udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro. Acutis è morto per una leucemia fulminante nel 2006. ilgiornale

Saranno santi Carlo Acutis, lo studente morto a 15 anni beatificato da Papa Francesco nel 2020, e il beato Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata. Il Pontefice, durante l’udienza al card. Marcello Semeraro, prefetto per le Cause dei Santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare i Decreti per il miracolo attribuito all’intercessione del beato Giuseppe Allamano, sacerdote fondatore dell’Istituto delle Missioni della Consolata.

