Ascolti TV | dati Auditel di ieri - mercoledì 22 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 23 maggio 2024)TV: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Europa League Atalanta-Bayern Leverkusen ha totalizzato 4158 spettatori (22,35% di share). La puntata del reality L’Isola dei Famosi su Canale5 ha conquistato in media 1678 spettatori (share 12,03%). Il film Il Principe cerca figlio su Italia1 ha realizzato 1442 spettatori (7,52%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1338 spettatori (6,22%) nel primo episodio e 848 (5,03%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1713 spettatori (9,58%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 757 spettatori (5,02%) e su La7 il programma La7 ricorda Capaci ne ha avuti in media 714 (3,26%).tv Access prime time Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi assente per il calcio, mentre la puntata di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 3014 spettatori (13,84%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1775 spettatori (8,09%) e su La7 il ..