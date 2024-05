Il profumo ha davvero una data di scadenza?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Trovare la propria firma olfattiva crea un legame speciale con il proprio profumi preferito. Con la fragranza giusta, infatti, si possono evocare atmosfere, persone e ricordi, tanto che, a volte, separasi dalla propria boccetta didel cuore – o da quella appartenuta a una persona amata – può essere difficile, quasi doloroso. Sebbene la tentazione di riassaporare un jus dopo anni possa rivelarsi forte, è bene considerare che anche i profumi hanno una. E, dunque, è bene tenerli ben lontani dalla propria pelle per evitare possibili rossori e irritazioni. Una consapevolezza importante, specialmente per ricordarsi di conservare correttamente la fragranza. Le condizioni ambientali, infatti, sono fondamentali per rallentare il naturale deterioramento della formula, evitando che il jus possa inacidirsi e mutare, diventando sgradevole.