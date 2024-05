Stipendi troppo bassi Emanciparsi è difficile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) "I giovani non hanno voglia di lavorare", "i giovani sono tutti mammoni", "i giovani stanno sempre a lamentarsi". Quante volte abbiamo sentito ripetersi luoghi comuni di questo tipo rivolti alla GenZ e, in particolare, ai giovani universitari? Ma quanto c’è di vero in tutto questo? Il mondo del lavoro è sempre più chiuso: il 43% dei giovani percepisce unoo inferiore a mille euro. Tra i lavoratori sotto i 35 anni l’incidenza dei contratti a tempo determinato è più del doppio rispetto ai lavoratori più maturi, e si attesta al 23,5%. E sì, forse siamo mammoni, ma di certo non per nostra volontà: i costi medi degli affitti ricoprono circa il 52% di unoo medio e le famiglie under 35 guadagnano il 36% in meno rispetto a quelle nella fascia d’età compresa tra 55 e 64 anni. Il 67,4% dei giovani italiani tra i 18 ed i 34 anni vive con i ...