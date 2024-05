Fabio Fazio e l’arrivo di Amadeus al Nove | “Un programma insieme? Ci siamo sentiti - l’entusiasmo c’è”

Si è da poco conclusa la prima stagione televisiva di Fabio Fazio su Nove. Per l'occasione, il presentatore di Che Tempo Che Fa ha rilasciato un'intervista al settimanale «TV Sorrisi e Canzoni» in cui ha tirato le somme di questa avventura. In tale occasione, ha svelato i traguardi raggiunti, come si sia trovato a lavorare in un contesto nuovo e differente rispetto alla Rai, e non solo.

La stagione televisiva è ormai giunta al termine e dopo il suo primo anno passato sul canale Nove, Fabio Fazio intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come è stato il passaggio a Discovery, non nascondendo la sua sorpresa per il successo ottenuto con Che tempo che fa e parlando dei suoi progetti lavorativi futuri. Per prima cosa il presentatore ha parlato di questo primo anno a Nove e dei risultati ottenuti con il suo programma domenicale: Tale successo non era nemmeno preventivabile, è stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima.

