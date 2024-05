CREATIVITÀ COMPUTAZIONALE

(Di martedì 21 maggio 2024) Viviamo l’era dell’Intelligenza Artificiale, l’ormai nota IA, che sembra destinata a dominare il futuro e persino il presente. Ma c’è un’altra parolina che sembra la stessa cosa ma che in realtà abbraccia altri percorsi, che è la ““, o ancheartificiale. Gli obiettivi dichiarati di tale disciplina possono essere riassunti così: progettare algoritmi (o macchine) che mostrino un livello diparagonabile a quello umano, formalizzare i processi creativi umani e animali, aumentare laumana con mezzi artificiali. Da questo punto di vista, può essere considerato un campo inter-disciplinare, con contributi dall’intelligenza artificiale, dalla psicologia cognitiva, dalla neurologia, dalla filosofia e dalle discipline artistiche. In campo musicale, ...

