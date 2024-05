Alfonso Signorini | Sono un disastro L’errore del conduttore e l’annuncio in rete

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 21 maggio 2024) Un errore di “distrazione” porta(di nuovo) sui social. “un” dichiara il. L’accadutotorna (di nuovo) sui social per informare la sua community di un errore commesso a seguito del suo primo annuncio della mattinata, in cui iled ex Direttore del settimanale “Chi” chiedeva ai Followers di inviare messaggi in direct per le nuove candidature del Grande Fratello VIP 2024-25. E così, dopo aver modificatoe aver informato delcommesso,“ci mette la faccia” pubblicando alcune instagram stories in cui racconta l’accaduto: “un” – afferma ...