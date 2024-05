Aero Alliance - crescita a tutto gas In programma nuove assunzioni

(Di martedì 21 maggio 2024) Dal 2019 a oggi si è allargata tanto la famiglia diService Technologies Italy Srl (Asti). La società italiana del gruppo internazionaleè una joint venture a pari quote fra due colossi, ossia Baker Hughes e Ge Power. Dai primi lavori nell’ex capannone della Gaspari Menotti, trasformato in una moderna industria ad alto efficiente tecnologico, all’inaugurazione ufficiale avvenuta nel 2022, i numeri sono stati sempre in. Oggi conta 250 dipendenti e in 5 anni sono state ben 150 le stabilizzazioni e, con un trend dinotevole che nasconde forse un dato ancor più importante: chi lavora allo stabilimento apuano di Asti a sua volta proviene da Massa Carrara. Non solo. Stiamo parlando di un’azienda giovane, non solo nel ...

