Mucche e cavalli al pascolo senza controllo | multe per oltre 11mila euro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pescara - I carabinieri forestali hanno sanzionato 12 proprietari di bestiame per un totale di 11.240dopo aver trovato 310 capi, tra, alguardiania. Gli animali, 153e 157, erano lasciati allo stato brado su terreni situati tra i 1100 e i 1800 metri di altitudine. I controlli e le sanzioni Nei giorni scorsi, i Carabinieri del reparto a cavallo di Assergi e Arischia del Nucleo Forestale del Comando Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, insieme ai colleghi di Barisciano e del Nipaaf dell’Aquila, hanno scoperto gli animali durante un'operazione di. Lesono state elevate per violazione delle norme regionali sull’utilizzo dei pascoli d’altura. Il rispetto ...

