Dai batteri un’arma per creare sangue universale per le trasfusioni

Il procuratore capo dell’Aja chiede il mandato d’arresto per Netanyahu e Sinwar (Hamas) - Il procuratore capo dell’Aja chiede il mandato d’arresto per Netanyahu e Sinwar (Hamas) - La Corte penale internazionale chiede l’arresto anche del ministro della Difesa israeliano Gallant e di altri due leader di Hamas. Gallant: fallimento morale tracciare un parallelo fra i leader di un ...

Animalisti lanciano vernice all’evento di Levoni per Food & Science: tre denunce e due fogli di via - Animalisti lanciano vernice all’evento di Levoni per Food & Science: tre denunce e due fogli di via - MANTOVA È finita com’era iniziata l’ottava edizione di Food & Science, con una contestazione di un gruppo di animalisti che prima hanno lanciato ...

Dieta chetogenica: perdere peso in modo sicuro ed efficace - Dieta chetogenica: perdere peso in modo sicuro ed efficace - La durata media di una dieta chetogenica è tra le 8 e le 12 settimane, ma la durata può essere maggiore se lo specialista lo consente.