Sassuolo-Cagliari 0-2 - i sardi conquistano la salvezza 

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Nel lunch match della penultima giornata di Serie A, ilvince 2-0 al Mapei Stadium contro il, guadagnandosi così l'aritmetica salvezza. Gli uomini decisivi per isono Prati, subentrato nel corso del secondo tempo, e Lapadula a segno nel finale su rigore. Il, invece, è ormai quasi condannato alla Serie B. Squadre contratte, ritmi bassi e tanti errori tecnici: la prima frazione al Mapei si rivela poco spettacolare e molto equilibrata. La miglior occasione del primo tempo ce l'ha indubbiamente ilal 25', quando Pinamonti di testa, su cross delizioso di Missori, spedisce la sfera di poco a lato. Dall'altra parte, ilè pericoloso soprattutto in contropiede e, al 40', Lapadula, lanciato in profondità, sfiora col mancino il palo ...

