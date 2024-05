Vitale Unops | In Ucraina e Gaza su ricostruzione rete servizi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – ?Nei contesti di emergenza e in realtà di guerra arriviamo per cercare di riparare qualche cosa che è già successo, quindi siamo già in ritardo, abbiamo già perso?. Bisognerebbe pensarci prima, ?essere già preparati con organizzazioni sanitarie resilienti, cioè che sappiano assorbire degli shock non prevedibili come guerre, catastrofi, cataclismi climatici o eventi socio-economici. In questa realtà l’ingegnere biomedico è al centro di una serie di attori?, operatori pubblici, privati e istituzionali, ?che devono collaborare per rendere disponibili e reali queisanitari di cui c?è bisogno?. Così Umberto, ingegnere, Global Medical Device Advisor, United Nations Office for Project Services () Copenhagen, Danimarca, intervenendo oggi al simposio dedicato alla gestione delle tecnologie ...