(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - “Nelleitaliane ildelladi tutti gliè al 2%, il più basso di sempre. Non solo, migliorano anche le condizioni dei pazienti ricoverati con infarto miocardico acuto. Letempistiche di intervento rispettano le indicazioni co

Ingegneri clinici partner forze armate in situazioni di emergenza e guerra - Ingegneri clinici partner forze armate in situazioni di emergenza e guerra - "Gli ingegneri clinici oggi si occupano anche di sviluppo, di situazioni di crisi, di cooperazione internazionale e di gestione delle emergenze in ambito bellico o causate da catastrofi, proprio perch ...

Medicina, De Luca (Anmco): "In nostre cardiologie dato mortalità infarti è al 2%" - Medicina, De Luca (Anmco): "In nostre cardiologie dato mortalità infarti è al 2%" - "Dato più basso di sempre ma in strutture prive di Emodinamica tempi d’intervento ancora troppo lunghi" “Nelle cardiologie italiane il dato della mortalità di tutti gli infarti è al 2%, il più basso d ...

In Emilia-Romagna nasce la Rete cardiologica pediatrica - In Emilia-Romagna nasce la Rete cardiologica pediatrica - La rete è strutturata in due livelli: il primo (spoke), distribuito sul territorio per garantire una maggiore equità di accesso, il secondo (hub di alta specialità) è la Cardiologia pediatrica ...