Galliani: «COMPLIMENTI all’Inter per aver vinto lo Scudetto. Vi svelo un RETROSCENA su BERLUSCONI» - galliani: «COMPLIMENTI all’Inter per aver vinto lo Scudetto. Vi svelo un RETROSCENA su BERLUSCONI» - Presente alla serata dedicata al premio Gentleman 2024, Adriano galliani non ha esitato a rilasciare qualche dichiarazione Sul palco per l’edizione del premio Gentleman 2024, l’amministratore delegato ...

Premio Gentleman 2024, premiati anche gli ex Milan Massaro e Galliani: il loro ARRIVO all’evento – VIDEO - premio Gentleman 2024, premiati anche gli ex Milan Massaro e galliani: il loro ARRIVO all’evento – VIDEO - galliani e Massaro al premio Gentleman 2024: l’arrivo dell’ex Milan all’evento. Il VIDEO direttamente dall’evento (dal nostro inviato Daniele Grassini) – Alla Scuola Militare Teuliè di Milano va in sc ...

Premio Gentleman 2024, serata di gala alla Scuola Militare Teuliè di Milano - premio Gentleman 2024, serata di gala alla Scuola Militare Teuliè di Milano - Chi sarà il Signore della Seria A 2023/24 Sono rimasti in quattro a contendersi il Gentleman Awards. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato nel corso della 29a edizione del premio Gentleman Fa ...