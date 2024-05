De Laurentiis | Ho un carattere facile - ma quando vedo incompetenza divento una bestia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato nella conferenza stampa per i ritiri della situazione del calcio italiano. In conferenza gli è stato chiesto se il nuovo capitolo del Napoli riguarderà anche un atteggiamento tattico della squadra. Il presidente ha risposto così: «Questo dipenderà dall’allenatore. Abbiamo scritto un libro nei primi 19 anni, ora ci divertiremo a scriverne un altro in un contesto che sta andando alla deriva. Abbiamo una Lega inesistente, una Figc traballante, Sky e Dazn non sanno gestire il calcio e ci andremo a rimettere soldi soprattutto con Dazn. Incasseremo nei prossimi anni meno di quanto incassato nei precedenti tre anni. Per il calciomercato rischiamo di tornare in una situazione come col Covid. Diventa faticoso essere competitivi dove Uefa e Fifa incasinano tutto con un elevato numero di partite che risulteranno sempre ...