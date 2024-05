Caos Juventus - Allegri a un passo dal licenziamento

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il day after della tormentata notte di Massimilianoall'Olimpico di Roma ha trasformato la fine del rapporto tra il tecnico livornese e lain una vicenda che rischia di diventare battaglia legale. Gli sfoghi senza controllo contro arbitro, dirigenti, giornalisti e attrezzature (La Presse ha denunciato il danneggiamento irreparabile di un set fotografico nei pressi dello spogliatoio) ha portato i vertici bianconeri a prendere in considerazione uno scenario clamoroso: esonero immediato per giusta causa. Ilche significa rottura definitiva del rapporto che, va ricordato, prosegue in realtà ancora peer una stagione con ingaggio da 7 milioni di euro più bonus. Alla fine non si è mosso nulla, almeno per il momento. Lain tutte le sue componenti è profondamente irritata per quanto ...