A letto in tre Alessandro Cecchi Paone - l’annuncio sul marito Simone | Per festeggiare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giornalista e divulgatore, in un’altra vita, oggiè noto ancora per la sua presenza in televisione, ma essenzialmente nelle vesti di opinionista (o concorrente dell’Isola dei Famosi 2023) nonché di strenuo difensore delle istanze LGBT. Lui stesso, una volta compresa la propria omosessualità, non ne ha mai fatto mistero e tanti conoscono anche il volto e il nome delAntolini. Ebbene,ha confidato dettagli piccantissimi sulla loro relazione, nel corso della puntata del 15 maggio de La Zanzara, la trasmissione di Radio24 condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Tema del dibattito era la sua candidatura con la lista “Stati Uniti d’Europa”, ma i passaggi più interessanti, in realtà, riguardavano le fantasie erotiche ...